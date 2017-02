Arrêté pour détention de cocaïne, Ali Williams mis à pied par son club du Racing 92

Et comme on pouvait l'imaginer, cette affaire secoue la planète rugby, déjà servie ces derniers temps avec l'affaire Dan Carter. Ce samedi après-midi, le Racing 92 - le club d'Ali Williams - a annoncé la mise à pied de manière conservatoire de son 2e ligne, aussi connu pour ses 77 sélections avec les All-Blacks et un titre de champion du monde.