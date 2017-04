Thierry Dusautoir, ancien capitaine du XV de France, annonce la fin de sa carrière

Reste qu'à 35 ans, Thierry Dusautoir a choisi de prendre une retraite bien méritée. Reconnu pour être une personne plutôt discrète, voire timide, il savait se transformer pour haranguer et stimuler ses coéquipiers quand il le fallait. Un style que confirmaient Yves Donguy et Grégory Lamboley en 2011 dans les colonnes de 20Minutes : "Il ne s'exprime pas beaucoup, mais quand il le fait ; tu as intérêt à l'écouter" (Donguy). "Son temps de parole est tellement rare que quand il parle, ça te touche" (Lamboley).





Un respect également acquis en équipe de France, comme le montre la réaction de Sébastien Chabal à l'annonce de sa retraite internationale fin 2015 : "Thierry était un capitaine et un leader d’exemple parce que qu’il ne parlait pas beaucoup. Il ne se plaignait jamais et se mettait toujours au service de l’équipe. J’ai connu des capitaines qui étaient plus des leaders de parole que des leaders de terrain. Ce qu’il a réussi est remarquable, d’autant qu’il a connu des saisons difficiles à cause des blessures. Ça restera un des plus grands joueurs de l’histoire du XV de France."