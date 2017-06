La descente aux enfers de Boris Becker, ruiné et endetté

Estimée à une cinquantaine de millions d’euros à la fin de sa carrière, sa fortune a donc été dilapidée. Un peu plus de six mois après une collaboration de trois ans avec le joueur serbe Novak Djokovic, Boris Becker se retrouve bien seul. "Je vais me concentrer sur mon travail et en particulier mon activité de commentateur pour le prochain Wimbledon", a-t-il indiqué mercredi soir sur Twitter. Un moyen suffisant pour renflouer les caisses ?