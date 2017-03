"Sale arabe, sale terroriste !" : un joueur franco-algérien victime d’insultes racistes pendant un match

Malheureusement, le racisme existe toujours dans certains stades de football. Preuve en est ce samedi lors du match opposant Charleroi à Courtrai (1ère division belge). Auteur d’un but somptueux, le joueur courtraisien Idriss Saadia a rejoint le banc peu après l’heure de jeu. Un supporter mal intentionné de Charleroi en a alors profité pour le traiter de "sale arabe" et de "sale terroriste", relate L’avenir.





Interrogé par la RTBF à l’issue de la rencontre - qui s’est soldée par un match nul (1-1) -, le joueur franco-algérien a vivement réagi à ces violentes insultes : "On a le droit de supporter son équipe mais il y a des mots qu’on ne doit pas dire et des cris de singe qu’on ne doit pas faire dans un stade. On me dit ‘sale arabe et sale terroriste... Je trouve ça honteux. C’est très grave, c’est inadmissible", a-t-il déploré avant de demander des sanctions exemplaires pour les auteurs : "Ces gens-là doivent être punis".





Sur Twitter, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a reçu de nombreux messages de soutien. De quoi le réconforter même si le mal est fait.