Super Bowl : 3 choses à savoir sur Tom Brady, le légendaire quarterback des Patriots

SPORTIF DE LÉGENDE – Le quarterback des Patriots de la Nouvelle-Angleterre est entré dans l’histoire en même temps que son équipe dans la nuit de dimanche à lundi. A 39 ans, Tom Brady devient ainsi le joueur le plus titré de l’histoire du foot US, pour la plus grande joie de son président, Donal Trump, et de sa femme, Gisele Bündchen.