Sur Twitter, Manny Pacquiao a demandé à ses fans de choisir son futur adversaire : on connaît désormais son nom

D'habitude, le choix d'un adversaire est du ressort des promoteurs de combats. Mais cette fois-ci, Manny Pacquiao a choisi de sortir des clous pour proposer à ses fans de décider du nom de son futur adversaire. "Qui voulez-vous que j'affronte lors de mon prochain combat aux Emirats Arabes Unis ?", a demandé le Philippin, avec un petit sondage à la clé.





Parmi les noms proposés, l'Australien Jeff Horn, l'Américain Terence Crawford, les Britanniques Kell Brook et Amir Khan. Et c'est ce dernier, médaillé d'argent aux JO d'Athènes en 2004 et ancien champion du monde des super-légers WBA, qui a recueilli le plus de suffrages sur les 44.815 votants (48%). Une petite surprise alors que depuis plusieurs jours, il semblait acquis que celui qui a été élu sénateur l'année dernière devait affronter Horn à Brisbane, en Australie.