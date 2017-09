Anti-Trump : la NBA va sanctionner les joueurs qui se mettront à genou durant l'hymne américain

Son "boycott" pour la cause des Noirs aux Etats-Unis avait fait tache d'huile au sein de la NFL et dans tous les niveaux du football américain, dans les Championnats lycéens et universitaires notamment. Et les tensions sont montées d'un cran depuis quelques semaines: le président américain s'est engagé dans un bras de fer avec la NFL, dénonçant avec une grande virulence les joueurs qui mettent genou à terre pendant l'hymne américain pour dénoncer les injustices, discriminations et violences raciales aux Etats-Unis. Près de 70% des joueurs du championnat de football américain sont noirs.