Teddy Riner a (un peu trop) bien profité des vacances… et doit perdre 20 kilos !

"J'ai vécu l'après-Londres (en 2012), sa reprise avait été compliquée. On avait remis tout de suite le kimono, ça avait été difficile psychologiquement et il avait attrapé une pubalgie, rembobine son entraîneur, Franck Chambily. Aujourd’hui, ce n'est pas si mal. Après Londres, même s'il était un peu plus léger, de quatre ou cinq kilos, il n'avait pas fini le footing, il s'était arrêté au bout de dix minutes. Là, il a tenu les 31 minutes sans s'arrêter." De son côté, l’intéressé relativise : "Il fallait profiter de cette médaille." D’autant que la prochaine échéance, les Mondiaux de Budapest fin août 2017, où il briguera un 9e sacre à 28 ans, lui laisse le temps de redevenir le plus léger des plus de 100 kg.