Tessa Worley entre dans l’histoire du ski français en remportant le Globe de Cristal en géant

Bilan de sa saison 2017 : trois victoires, sept podiums d'affilée, un deuxième titre de championne du monde de slalom (le précédent datait de 2013), et donc ce Globe de Cristal en géant pour couronner le tout. C’est peu dire que la Haute-Savoyarde, mesurant 1m57, s’est montrée immense. Et que les JO d’hiver de Pyeongchang, dans moins d'un an, s’annoncent bien.