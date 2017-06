The Bridge : commémoration du Centenaire au fil de l’eau

HOMMAGE - Sous l'oeil de nos caméras et celui des spectateurs présents, l'élite des trimarans de course amorce sa descente de la Loire avant le top départ de la course transatlantique. Durant plusieurs jours, les fiers bateaux étaient réunis à Nantes dans le cadre de The Bridge. Une opération navale mais aussi sportive qui commémore le débarquement américain d'il y a 100 ans.