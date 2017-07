The Bridge : le Queen Mary 2 est arrivé à New York

EN DIRECT





Quatre des plus grands marins de course au large au monde ont pris ce dimanche à Saint-Nazaire un départ spectaculaire à destination de New York, dans une course inédite, qui s'annonce pleine de rebondissements. Tout au long de la semaine, nous vous ferons vivre les meilleurs moments de cette transat épique, dans laquelle s'affrontent le Queen Mary II et quatre maxi-trimarants. En attendant, bonne nuit, et à demain !