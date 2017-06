Pourquoi le Queen Mary II va remporter la transat The Bridge face aux quatre maxi-trimarans

Environ 5800 kilomètres à parcourir et six jours de traversée, avec pour point de ralliement la ville de New York. Sur le papier, ces quatre "formules 1" des mers devraient l’emporter haut la main face au paquebot mythique. Sauf qu’en mer, les choses sont un peu différentes. "Sur le parcours Saint-Nazaire - New York, et donc face aux vents dominants, on va donc être obligés de tirer des bords [en faisant des virages, ndlr]", explique au micro de LCI François Gabard. Ce qui va rallonger considérablement le trajet.





Le Queen Mary II va parcourir environ 2000 kilomètres de moins que les quatre maxi-trimarans, qui vont devoir jouer avec les vents. "Sur le parcours Saint-Nazaire- New York, on sera face aux vents dominants, on va donc être obligés de tirer des bords [faire des virages, ndlr]", souligne au micro de LCI François Gabard. "On devrait arriver environ deux jours après lui, estime pour sa part Thomas Coville. Dans ce sens-là, le Queen Mary II sera gagnant." Autant dire que la course va surtout se jouer entre les quatre skippers français, alors que le meilleur gagne ! Le paquebot mythique est attendu à New York le 1er juillet.