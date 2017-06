"The Bridge" : quatre maxi-trimarans contre le Queen Mary 2, la folle course reliant Saint-Nazaire à New York

Une régate unique dans le temps. Dimanche à 19h, le paquebot Queen Mary 2 et quatre maxi-trimarans exceptionnels s'élanceront depuis Saint-Nazaire pour "The Bridge" une course inédite à travers l'Atlantique, point de départ d'une nouvelle ère de la course au large. Cette lutte inégale entre un navire affichant 28 nœuds de vitesse moyenne et quatre voiliers de course vise, au-delà de la symbolique, à dévoiler aux yeux du monde de quoi préfigure l'avenir de la course à la voile.