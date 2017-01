Tony Yoka exprime sa colère après avoir été refoulé d'un gala de boxe

"Bienvenue aux Championnats de France de Boxe. Venu supporter mon petit frère je me vois refuser l'entrée et contraint de payer", a tweeté Tony Yoka au sujet des quarts et huitièmes de finale des Championnats de France amateurs à Louvroil (Nord) samedi et dimanche, où boxait son frère Victor. "J'ai bien évidement refusé et même après avoir fait le tour des différentes tables d'officiels et du président de notre Chère et Grande Fédération Française de Boxe, j'ai été prié de quitter la salle de compétition", a-t-il pesté. Selon le programme mis en ligne sur le site de la Fédération (FFB), le prix du billet d'entrée était de 5 euros. Sollicitée par l'AFP, la FFB n'a pu être jointe dans l'immédiat.