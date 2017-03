Top 14 : Montpellier saisit la justice après le report de son match face au Racing 92

Ce vendredi, la Ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé par communiqué avoir "pris en compte le caractère inédit de la situation et a décidé de manière exceptionnelle de reporter à une date ultérieure les matches Castres Olympique / Stade Français et Montpellier Hérault Rugby / Racing 92 de ce weekend." Depuis lundi, les joueurs du Stade Français sont en grève pour protester contre le projet de fusion entre le Racing 92 et leur club.