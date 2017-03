Top 14 : les joueurs du RC Toulon porteront un brassard rose en soutien au Stade Français en "grève illimitée"

La fusion entre le Stade Français et le Racing 92 ne fait pas que des heureux. Y compris parmi leurs adversaires. "En soutien aux joueurs et à l'histoire du Stade Français Paris, joueurs et staff du Rugby Club Toulonnais porteront un brassard rose dimanche à Grenoble lors du match de la 21e journée de Top 14", a indiqué le RCT dans un communiqué.





Le rose est la couleur du Stade Français, dont les joueurs ont décrété mardi une grève illimitée pour demander le retrait du projet de fusion de leur entité professionnelle avec celle du Racing 92, leur rival francilien. Annoncée lundi à la surprise générale par les présidents des deux clubs, Thomas Savare (Stade Français) et Jacky Lorenzetti (Racing 92), ce changement doit être effectif dès la saison prochaine.