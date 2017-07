Tour de France 2017 - 20e étape : Bardet, Uran et Landa, trois hommes pour deux places sur le podium dans le contre-la-montre final à Marseille

Favorable aux rouleurs. Un chrono en ouverture et un autre en clôture. À la veille de la dernière étape arrivant sur les Champs-Élysées, les spécialistes du contre-la-montre vont s'affronter une dernière fois. Et quel plus beau terrain de jeu que Marseille ? La montée jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde et la descente sinueuse qui suit pourraient causer quelques soucis aux coureurs les moins aguerris. Les écarts sur la ligne d'arrivée, placée à l'intérieur du stade Vélodrome, devraient être importants.