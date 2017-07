Tour de France : 5 choses à savoir sur Dave Brailsford, "gourou" de la Sky et manager de Chris Froome

Chez Sky, il est l'homme de l'ombre. Le "gourou" à l'origine d'une révolution. En sept ans, Dave Brailsford a fait de la formation britannique une référence. Par ses succès d'abord, en remportant quatre des cinq derniers Tour de France (2012, 2013, 2015 et 2016), sans compter les autres courses par étapes, mais surtout par un souci du détail poussé à l'extrême, à l'obsession diront certains, et une politique scientifique novatrice visant à obtenir des gains marginaux qui font la différence à la fin.





Et pourtant, le redoutable et redouté Brailsford est loin, très loin de faire l'unanimité. Soupçons de dopage traditionnel et mécanique, critiques acerbes et dissensions internes, le manager de la Sky est malgré lui dans l'oeil du cyclone. Dernièrement, c'est l'utilisation du Vortex, un "ajout aérodynamique" lors du contre-la-montre inaugural à Düsseldorf, qui a mis le feu aux poudres. Contraire au règlement du CIO, cet artifice aurait permis à certains de ses coureurs gagner puissance et vitesse.





Attaqué, critiqué, remis en cause mais aussi félicité, le personnage ne laisse personne insensible.