Tour de France - On boucle la 3e étape : Sagan intouchable au sprint à Longwy, la belle échappée de Calmejane

Vainqueur de l'Étoile de Bessèges, de la Semaine Coppi et Bartali, du Circuit de la Sarthe (avec des succès d'étapes à chaque fois) et meilleur grimpeur du dernier Paris-Nice, Lilian Calmejane découvre le Tour de France cette année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Albigeois de 24 ans n'est pas venu en touriste.





Alors que l'échappée et le peloton a joué au jeu du chat et de la souris toute la journée, le coureur de Direct Énergie a fait un pari osé. Le coéquipier de Voeckler a tenté sa chance à 60 kilomètres de l'arrivée pour faire exploser l'échappée. Son panache, récompensé par le prix du combatif, n'a toutefois pas payé comme il l'espérait, le peloton l'avalant à dix kilomètres du final. On devrait toutefois le revoir durant ce Tour.