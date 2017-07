Tour de France 2017 - 10e étape : Lascaux IV et un sprint final à Bergerac, reprise en douceur pour le peloton

Après un jour de repos bien mérité en Dordogne, le peloton reprend la route du Tour de France. Ce mardi 11 juillet, la reprise se fait tout en douceur avec l'une des cinq étapes les plus courtes de l'édition 2017, 178 kilomètres entre Périgueux et Bergerac. Sur le parcours qui les mettra aux prises, avec un passage aux abords de la grotte de Lascaux, les coureurs vont se confronter à deux petites côtes inoffensives (la Côte de Domme et la Côte du Buisson-de-Cadouin) avant de finir sur un sprint à Bergerac.