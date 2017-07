Tour de France - 13e étape : parcours raccourci et Fête nationale, jour de gloire pour les Français ?

Au lendemain d'une des étapes les plus longues, place à la plus courte de ce Tour de France 2017. 100 kilomètres tout rond (ou presque). Étonnant en ce vendredi 14 juillet, jour de Fête nationale, où les étapes sont habituellement plus longues pour faire durer le plaisir. Cette fois-ci, la centaine de kilomètres entre Saint-Girons et Foix va être avalée en moins de trois heures, avec trois cols ramassés en 50 kilomètres, Latrape (5,6 km à 7,3%), Agnes (10 km à 8,2%) et le Mur de Péguère (9,3 km à 7,9%, 18% maximum). Ce degré de difficulté dans l'ascension finale pourrait causer quelques soucis aux favoris de la Grande Boucle.