Tour de France - 14e étape : au revoir les Pyrénées, une échappée attendue pour l'arrivée à Rodez

La 14e étape du Tour de France tourne le dos aux Pyrénées, qui ont bien réussi aux Français, direction les Alpes. Ce samedi 15 juillet, trois difficultés sont au programme de cette étape de 181 kilomètres entre Blagnac et Rodez : la Côte du viaduc de Viaur (2,3 km à 7%), la Côte de Centrès (2,3 km à 7,7%) et pour finir la Côte de Saint-Pierre (570 m à 9,6%). Une montée où il ne sera pas simple de rattraper les éventuelles échappées, qui pourraient se former dès que le peloton aura quitté l'agglomération toulousaine.