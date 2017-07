Tour de France - 19e étape : dernière échappée avant le chrono à Marseille et l'arrivée sur les Champs-Élysées ?

ÉTAPE 19 - Les Alpes, la plus longue étape de ce Tour de France 2017. Ce vendredi 21 juillet, la 19e étape (et ses 222,5 kilomètres) emmène les coureurs entre Embrun et Salon-de-Provence. Un tracé, à travers les champs de lavandes et les oliveraies, favorable aux baroudeurs, à la veille du contre-la-montre à Marseille.