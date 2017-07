Tour de France - 19e étape : la dernière échappée avant le chrono à Marseille et l'arrivée sur les Champs-Élysées ?

ÉTAPE 19 - Après les Alpes, la plus longue étape de ce Tour de France 2017. Ce vendredi 21 juillet, la 19e étape (et ses 222,5 kilomètres) emmène les coureurs entre Embrun et Salon-de-Provence. Un tracé, à travers les champs de lavandes et les oliveraies, favorable aux baroudeurs, à la veille du contre-la-montre à Marseille.