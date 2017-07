Tour de France 2017 - 21e étape : Champagne, Champs-Élysées et sprint final, la dernière chance de briller

Champagne, photos et sprint final. La dernière étape du Tour, en trois mots. Ce dimanche 23 juillet, la 21e et ultime étape s'élance de Montgeron, dans l'Essonne, direction les Champs-Élysées, à Paris. Les coureurs vont procéder à la traditionnelle parade avant de monter en pression pour disputer le tout dernier sprint à l'issue de neuf boucles sur "la plus belle avenue du monde". Cette année, les organisateurs de la plus grande course cycliste ont prévu un clin d'oeil à la candidature de Paris pour les JO 2024 en traversant la nef du Grand Palais, l'un des sites du projet olympique. L'arrivée est prévue entre 19h et 19h30.