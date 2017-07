Tour de France 2017 - 8e étape : une mise en bouche avant une première étape de haute montagne titanesque

La montagne, ça les gagne. Ce samedi 8 juillet, les coureurs s'attaquent à une étape "made in Jura", la 8e étape de ce Tour de France longue de 187,5 kilomètres. Trois côtes sont au programme : celle du Col de la Joux (6,1 km à 4,7%), la Côte de Viry (7,6 km à 5,2%) et la montée de la Combe de Laisia Les Molunes (11,7 km à 6,4%). Ce sommet, qui se trouve à 11 kilomètres de l'arrivée à la Station des Rousses, devrait permettre de départager les baroudeurs les plus valeureux du jour.