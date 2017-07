Tour de France 2017 - 2e étape : Greipel, Kittel, Cavendish... à Liège, du beau monde pour un final au sprint

À ce jour, la Belgique demeure le pays voisin le plus épris du Tour de France. On y recense pas moins de 77 départs ou arrivées d'étapes depuis 1947. Cette année, Liège dépasse même la capitale Bruxelles en devenant ville-étape pour la 11e fois de l'histoire. Ces passages récurrents témoignent de la bonne nature des relations entre les organisateurs de la Grande Boucle et la Province de Liège, qui depuis 1892 fête le vélo au printemps avec la Doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège.