Tour de France : que font les coureurs pendant la journée de repos en Dordogne ?

"On ne se repose pas vraiment pendant les jours de relâche, expliquait en 2015 à metronews (ndlr : devenu LCI) Bert Scheirlinckx, ancien coureur belge. Il y a les petits bobos à soigner et puis on continue de pédaler. Moi, ça m'arrivait de partir pendant deux ou trois heures. Ça permet de garder le rythme." Un "repos actif", donc, comme on l'appelle dans le peloton. Par groupes ou en équipe complète, les coureurs vont donc remonter sur les selles, pour une virée à bonne allure, histoire de ne pas perdre le rythme.





Une nécessité juge Raymond Poulidor, cycliste de 1960 à 1977, qui, au début de sa carrière, a connu l'époque des Grandes Boucles sans ces fameux jours off. "Moi je n'aimais pas beaucoup ces coupures, nous explique "Poupou". Ça me faisait complètement sortir de la course." Selon l'ancien coureur, aujourd'hui âgé de 81 ans, c'est même à cause d'une de ces journées sans étape que le Tour 1974 lui a échappé...





Savoir gérer ces temps morts imposés a donc de l'importance. Un jeu d'équilibriste en fait, entre la tentation de fuir la pression de ce Tour de France 2017 et le risque d'en sortir totalement. De toute façon, la Grande Boucle se chargera de rappeler à l'ordre les coureurs "déconnectés" dès mardi avec l'étape Périgueux-Bergerac et surtout jeudi avec les premiers cols pyrénéens.