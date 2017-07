Tour de France : 5 choses à savoir sur Peter Sagan, chouchou du public et sprinteur haut en couleurs

C'est le genre de personnage qu'on aime ou qu'on déteste. Et pourtant, le voir sur les routes du Tour de France est toujours un plaisir. Car s'il est évident que Peter Sagan ne gagnera sans doute jamais la Grande Boucle, le Slovaque - quintuple vainqueur du maillot vert, récompensant le meilleur sprinteur - apparaît comme un ovni dans le monde aseptisé du cyclisme.





Showman sur et en dehors des routes, le coureur de Bora-hansgrohe a méthodiquement bâti sa renommée, grâce à un subtil mélange entre fantaisie et professionnalisme, coups de folie et coups de génie. Mais qui est-il vraiment ?