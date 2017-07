Tour de France - Rafal Majka, Arnaud Démare, Richie Porte.... blessés ou hors-délai : déjà 22 abandons sur le Tour

COMPOSITION - Il était 198 au départ de Düsseldorf. Ils ne sont plus que 176, au départ de la 15e étape du Tour. Après Rafal Majka (Bora-hansgrohe), Dario Cataldo (Astana), Jakob Fuglsang (Astana) et Arthur Vichot (FDJ) ont allongé la liste, tout comme Fabio Felline (Trek-Segafredo) samedi. LCI fait le point en temps et heure.