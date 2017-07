Tour de France - Thibaut Pinot, Marcel Kittel, Richie Porte.... blessés ou hors-délai : 29 abandons sur le Tour

Elles sont 22 engagées sur cette édition 2017 du Tour. Vingt-deux équipes prêtes à en découdre avec les 21 étapes, 3540 kilomètres de routes, 23 cols ou côtes et arrivées en altitude proposés par les organisateurs de la Grande Boucle. Parmi les 198 coureurs au départ, 29 d'entre eux ont abandonnés en seize étapes.





Après Alejandro Valverde (Movistar), Ion Izagirre (Bahraïn-Merida), Luke Durbridge (ORICA-Scott), Peter Sagan (Bora-hansgrohe), Mark Cavendish (Dimension Data) lors des cinq premières étapes, le peloton a subi d'énormes dégâts entre Nantua et Chambéry, dimanche 9 juillet. Cinq coureurs ont abandonnés, Geraint Thomas (Sky), Richie Porte (BMC), Manuel Mori (UEA Abu Dhabi), Robert Gesink et Jos van Emden (Lotto-NL Jumbo), tandis que sept autres sont arrivés hors-délai, Juraj Sagan (Bora-hansgrohe), Matteo Trentin (Quick Step-Floors), Mark Renshaw (Dimension Data), Arnaud Démare, Mickaël Delage, Jacopo Guarnieri et Ignatas Konovalovas (FDJ).





Rafal Majka (Bora-hansgrohe), tombé lourdement, n'a lui non plus pas pris le départ de la 10e étape. Lors de la 11e étape, c'est l'Italien Dario Cataldo (Astana) qui a renoncé à la "Grande Boucle alors que Jakob Fuglsang (Astana) et Arthur Vichot (FDJ) ont également jeté l'éponge lors de la 13e étape. Victime de problèmes intestinaux, Fabio Felline (Trek-Segafredo) a posé pied à terre samedi lors de la 14e étape. Tim Wellens (Lotto-Soudal), qui souffrait d'allergies au soleil et était en difficulté depuis le début de la 15e étape, a lui quitté le peloton dimanche 16 juillet.





Ce mardi, au lendemain la seconde journée de repos, Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) et George Bennett (LottoNL-Jumbo) ont tour à tour abandonné. Mercredi, la 17e étape a vu les abandons successifs du maillot vert Marcel Kittel (Quick Step-Floors), de Thibaut Pinot (FDJ) et de Daniel McLay (Fortunéo-Oscaro). Avant même le début de l'étape, Marcel Sieberg (Lotto-Soudal) avait posé le pied à terre.