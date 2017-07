Tour de France : un Vortex utilisé par la Sky lors du contre-la-montre fait (déjà) polémique

Première étape, et déjà première polémique. Au soir de la victoire du coureur britannique Geraint Thomas de la Team Sky, deux équipes (BMC Racing Team et FDJ) ont protesté contre l’utilisation d’un procédé normalement interdit au règlement. En effet, l’équipe du tenant du titre Christopher Froome a utilisé un vortex, comprendre des bandes de petites billes d’air réparties sur les bras et les épaules. Un ajout aérodynamique diront certains. Sauf qu’il permettrait aux coureurs qui l’utilisent de gagner en puissance et de bénéficier d’un gain de temps substantiel.