Angleterre-France : mais pourquoi nous détestent-ils... et vice-versa ?

Le XV de France commence le Tournoi en fanfarre avec un déplacement à Twickenham (17h50). L'affiche la plus savoureuse de la compétition. Et pour cause : l'entente cordiale entre les "Rosbeefs" et les "Grenouilles" connaît quelques coups de canifs dès qu'il s'agit d'enfiler une paire de crampons et de jouer avec un ballon ovale ? Pourquoi tant de haine (réciproque) ? On a essayé de comprendre...