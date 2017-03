Tournoi des Six Nations : tout au bout du suspense, les Bleus arrachent la victoire (20-18) face au Pays de Galles

On a pourtant longtemps cru à une énième désillusion, voyant les hommes de Novès encore perdre avec les honneurs. Et ce malgré une entame pleine de panache, durant laquelle le XV du Poireau a été mangé tout cru, concrétisée par un essai de Lamerat, à la réception d’une passe au pied de Lopez, dès la 7e minute. Et puis à la 19e patatras : Vakatawa, impérial jusqu’alors, a pris un carton jaune pour un en-avant jugé volontaire, et les Gallois se sont mis à faire parler leur impact.