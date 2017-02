Tribune libre : avec Teddy Riner, sportif favori des Français

Teddy Riner a conquis le coeur des Français. Le judoka, qui a décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2016 dans la catégorie +100 kg, fait partie des personnalités sportives les plus appréciées du moment. Cet été, c'était lui qui avait été désigné porte-drapeau de la délégation française à Rio. Le Guadeloupéen de 27 ans est une valeur sûre et ça, les sponspors l'ont bien compris. Le 15 février dernier, il dévoilait sur son compte Facebook sa dernière campagne de pub pour la marque de sport américaine Under Armour. "On s'est dit avec le comité et tous les membres de la candidature que c'est justement le moyen de faire passer l'image de la France à l'international", souligne-t-il.





Car si Teddy Riner a (très) certainement signé un contrat juteux pour cette collaboration, il affirme qu'elle appuiera la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. En concurrence face à Budapest en Hongrie, Hambourg en Allemagne, Los Angeles aux Etats-Unis et Rome en Italie, c'est en septembre prochain seulement que l'on saura si la capitale française accueillera les sportifs du monde entier.