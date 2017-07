Tribune libre : course de super-héros, chutes sur le Tour de France

Dans le 19ème épisode de Tribune libre, découvrez ce que vous n’avez pas vu à la télévision. A Versailles, des coureurs déguisés en super-héros ont parcouru plus de 200 km jusqu’à Cabourg, au bord de la mer. D’autres se sont postés en Auvergne-Rhône-Alpes, au bord de la route, pour voir les cyclistes du Tour de France dévaler les routes. Et la neuvième étape a réservé son lot de chutes. Enfin, une course d’escargots s’est déroulée en Normandie. Et pour disputer la compétition… les mollusques suivent un entraînement.