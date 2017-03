EIFFEL - Gravir à pied les 1665 marches de la tour Eiffel, voilà le défi de la course la Verticale. Jeudi dernier, le Polonais Piotr Lobodzinski l'a fait... en 7.54 minutes, soit 3 marches et demi par seconde ! Et pour réussir un tel exploit, pas de secret : il faut un un entraînement à la hauteur !