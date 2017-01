Un coach NBA parle d'Hitler pour évoquer Trump et le "Muslim ban"

Invité à s’exprimer sur la situation qui touche les Etats-Unis, l’entraîneur des Detroit Pistons a également critiqué ce décret et s’est même laissé aller à une comparaison historique pour le moins osée. Une déclaration qui devrait faire réagir outre-Atlantique. "Ça commence à devenir vraiment, vraiment effrayant maintenant. En essayant d’exclure les Musulmans, on en vient désormais à juger les gens selon leur religion. On joue avec la peur des gens. On en revient aux pires heures de l’histoire lorsqu’on enfermait les Japonais dans des camps ou lorsqu’Adolf Hitler persécutait les Juifs", a-t-il déclaré dans les minutes qui ont précédé un match disputé à Boston.