Un footballeur chinois fait perdre son équipe nationale… et se fait plaquer par sa femme dans la même soirée

Déjà conspué et moqué par les supporters, le malheureux a, dans la foulée, vu sa femme le quitter. Celle-ci a d’ailleurs pris soin de le faire savoir au plus de gens possible en l’annonçant sur le réseau social Weibo (sorte d’équivalent chinois de Twitter). "Sur quatre années de mariage, il en a passé pratiquement trois et demie à coucher avec d'autres femmes et maintenant, il cherche à me pousser dans la tombe", a accusé l'épouse délaissée, Zhang Zhiyue. Avant de demander à l'Association chinoise de football d'exclure le joueur de l'équipe nationale. Un appel repris par de nombreux supporters, arguant désormais que "ce type est horrible"… On appelle cela une mauvaise passe.