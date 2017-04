Marathon et santé : quelques bienfaits mais aussi des risques. Voici comment les éviter

Selon le médecin, plus que la course, l'enjeu même du marathon "pose problème". "Quand vous arrivez sur la ligne de départ, vous avez une petite trouille, un petit stress qui accélère le rythme cardiaque. La recherche de la performance conduit également les participants à courir trop vite et à sauter les ravitaillements", (stands sur lesquels sont mis à disposition boissons et fruits, ndlr) développe Olivier Chéradame, expliquant également la nécessité de passer une batterie de tests et de connaître son seuil avant le jour J : "Ce qui est important, c’est de faire une épreuve d’effort avec le calcul de la VO2max, qui calcule la quantité maximale d'oxygène que le corps consomme lors d'un effort intense. Une fois qu’on a déterminé sa fréquence cardiaque et sa VO2Max, on peut avoir une idée précise du temps estimé de notre course. Cela permet d’avoir un petit objectif et de ne pas le dépasser."





Ce dernier regrette la constante recherche de la performance . "Si on a des gens raisonnables qui veulent suivre celui qui le termine en 5h, ça va, seulement, ils veulent tous essayer de battre des records. Et on se retrouve à la fin des marathons avec des personnes dans des états pas possibles. C’est très souvent ceux qui partent trop vite." "Ceux qui partent doucement, qui respectent leur seuil et les ravitaillements, dans les 10 derniers kms, ils doublent 2.000 personnes" insiste Dr Chéradame avant d'ajouter : "Les marathoniens le disent : ce qui est hyper valorisant quand on court encore à la fin du marathon, c'est le fait de gagner des centaines voire des milliers de places, parce que les gens marchent. Les deux-tiers finissent la course en marchant."