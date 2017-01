Un nombre record de cas de corruption dans le tennis en 2016

Le même jour, l'Australien Nick Lindahl, 28 ans, a été suspendu sept ans et condamné à une amende de 35.000 dollars australiens (33.000 euros), après avoir été reconnu coupable d'avoir modifié ou tenté de modifier l'issue d'une rencontre et d'avoir refusé de coopérer avec la TIU. Deux autres joueurs ont été sanctionnés par cette instance disciplinaire créée il y a neuf ans pour combattre la corruption, et qui se rappelle au bon souvenir des joueurs tentés par la triche, à quelques jours de l'Open d'Australie.