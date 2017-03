Une équipe de football féminin sponsorisée par... une maison close

De son côté, le FC Pollestres se défend. Le jeu de maillots, offert il y a trois ans par le Club Paradise, était utilisé jusqu'à présent par l'équipe homme senior. "Et ça n'a jamais posé de problèmes, précise Alain Clément, son président. C'était exceptionnel. Les filles avaient besoin de maillots manches longues, elles ont pris ces maillots en toute connaissance de cause. On ne leur a pas imposé. C'est un peu une provocation... un clin d’œil." Avec des faux cils ?