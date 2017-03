Une "remontada" du Barça face au PSG ? Les statistiques disent que c’est impossible

Il n’y a que si l’on regarde le bilan d’Unai Emery, le coach du PSG, au Camp Nou, que les Catalans peuvent s’appuyer sur les chiffres. Et encore… En tout et pour tout, depuis le début de sa carrière d’entraîneur (avec Almeria, Valence, le Spartak Moscou, Séville puis le PSG), le Basque a perdu 16 fois contre le Barça, pour six nuls et deux victoires. Et si l’on s’attarde sur ses seuls déplacements au Camp Nou, c’est pire : 11 défaites en 11 matchs. Les deux plus lourdes sur le score de 5-1… Qui qualifierait le PSG ce mercredi soir.