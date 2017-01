Usain Bolt doit rendre une de ses médailles d’or aux JO !

Interrogé par le quotidien jamaïcain The Gleaner sur l’éventualité de devoir rendre cette breloque, juste après que le contrôle positif de Carter a été rendu public, le 12 juin 2016 (c’est-à-dire quelques semaines avant qu'il ne rafle trois nouveaux titres olympiques à Rio en août), Bolt avait déclaré ceci : "C'est quelque chose qui me chagrinerait. Pendant des années, vous travaillez dur pour collectionner les médailles d'or, pour être champion, cela me briserait le cœur. Mais ce genre de choses arrive dans la vie. Si c'est confirmé, et si je dois bien rendre ma médaille d'or, je le ferai, ce n'est pas un problème pour moi." En même temps, quand on n’a pas le choix…