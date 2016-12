Vendée Globe : déjà en 2017, les derniers de la course ont "un an d’avance" sur Le Cléac’h

Le réveillon n’est pas des plus festifs mais, les uns après les autres, les 19 concurrents du Vendée Globe encore en lice vont célébrer le passage en 2017 sur les mers. Et, une fois n’est pas coutume, les premiers seront les derniers à entrevoir la nouvelle année. En pleine bagarre au large du Brésil, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire) et Alex Thomson (Hugo Boss), en tête de la course, seront les ultimes skippers à passer en 2017. Avec le décalage horaire, ceux qui n’ont pas encore passé le Cap Horn ouvriront le champagne, ou pas, avant les autres.