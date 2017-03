Vendée Globe : fin de course pour Sébastien Destremau, le dernier concurrent

Saut de joie pour Sébastien Destremau. Le skipper français arrivait ce vendredi 10 mars à proximité Sables d'Olonne, terminant 18ème de la course et clôturant la 8ème édition du Vendée Globe. Après plus de 124 jours de mer. Le 19 janvier dernier, c'était Armel Le Cléac'h qui franchissait la ligne en vainqueur au terme de 74 jours de navigation.





Un concurrent que Sébastien Destremau avait soutenu, enregistrant une vidéo afin de le féliciter dans laquelle il avait déclaré avec beaucoup humour : "Armel m'attends pas pour dîner". Des galères en mer, le Varois en a vécues plus d'une lors de son périple en mer. Tempêtes ou vents faibles, pénurie de vivres et moments de faiblesse, l'homme l'avoue : "C'est dur oui, mais c'est fabuleux."