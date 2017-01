VIDÉO - À 105 ans, le cycliste Robert Marchand en selle pour un nouveau record

Où et quand s'arrêtera-t-il ? Né le 26 novembre 1911, Robert Marchand s'apprête à refaire parler de lui. Ce mercredi, à 16 heures, le cycliste centenaire va tenter d'établir un nouveau chrono sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines : le record de l'heure pour une personne âgée de plus de 105 ans. Il va ainsi devoir couvrir la plus grande distance kilomètrique en soixante minutes. Et pas une de plus.