VIDÉO - À 25 ans, la Française Justine Dupont surfe les plus grosses vagues du monde à Nazaré

En surfant ces murs d'eau dépassant les 15 mètres de hauteur, la surfeuse a trouvé sa dose d'adrénaline, mais sans jamais être une tête brûlée. Ce qui lui plaît, c'est "la recherche des sensations" et le fait "d’être connectée avec l’océan". Seules deux femmes dans le monde ont réussi à dompter ces géants. Mais sur ces vagues impressionnantes, la chute peut être fatale. "C’est un risque, mais plus tu t’entraînes et moins ça devient un risque", assure la jeune femme.





C'est d'ailleurs pour assurer sa sécurité que son compagnon, ancien champion du monde de bodysurf, navigue à chaque fois près d'elle en jet-ski. Il est là, toujours prêt à intervenir en cas de chute. Justine Dupont est déjà vice-championne du monde du Big Wave Tour 2016 et est nominée pour les Big Waves Awards 2017. qui auront lieu fin avril à Huntington Beach en Californie.