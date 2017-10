Bulgarie-France : qui est Jordan Amavi, le petit nouveau convoqué par Deschamps ?

Signe qui ne trompe pas : malgré sa grave blessure et ses deux ans perdus en Angleterre, Jordan Amavi a été sollicité par plusieurs formations lors de ce mercato estival, dont la Fiorentina. Mais l'ancien Aiglon a surtout été proche de s'engager en faveur du FC Séville. Le transfert a finalement capoté dans des circonstances assez floues. Selon le propriétaire d'Aston Villa, Tony Xia, la visite médicale du Français a été jugée non concluante par les Sévillans, "qui ont prétexté une blessure", pour recruter un autre joueur au même poste. Ce qui a fait l'affaire de l'OM... Et du joueur lui-même.