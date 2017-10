Mais pourquoi les Bleus galèrent-ils toujours en qualifications pour la Coupe du monde ?

Tout sauf un long fleuve tranquille. Pour les Bleus, les campagnes de qualification à un Euro ou à une Coupe du monde ont souvent des allures de chemin de croix. Cette campagne pour le Mondial 2018 en Russie n'échappe pas à la règle : alors que l'équipe de France s'apprête à disputer ses deux derniers matches éliminatoires, en Bulgarie samedi puis contre la Biélorussie trois jours plus tard au Stade de France, la bande à Deschamps n'est pas encore assurée de rallier la Russie en juin prochain. Tenus en échec par le Luxembourg (0-0) le mois dernier, les vice-champions d'Europe ne comptent en effet qu'un point d'avance sur la Suède.





Ils savent que le moindre faux pas pourrait compromettre leurs chances de jouer le Mondial, d'autant plus que seule la première place de leur poule est qualificative directement. "Cette fois-ci, nous en sommes là en raison d'un esprit collectif français stupide. Après la défaite en Suède (2-1), on s'est dit 'bon, ce n'est pas grave. Derrière, on a deux matches chez nous, on gagne contre le Luxembourg et ce sera presque fait'", explique Guy Roux à LCI. "Mais voilà quand on débute dans un match comme si on l'avait gagné, sans même l'avoir joué, souvent on le perd".